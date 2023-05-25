Тина Тернер купила дом в Швейцарии за $76 млн незадолго до смерти

Тина Тернер и ее муж Эрвин Бах купили дом стоимостью $76 млн в Швейцарии менее чем за 2 года до смерти певицы. Об этом пишет Page Six, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Пара объявила в январе 2022 года, что они заплатили $76 млн за большое поместье около воды в Цюрихе. Тогда Бах сообщил местной газете Handelszeitung, что он и Тернер решили купить больше недвижимости в Швейцарии после получения гражданства страны.

Они планировали использовать дом в качестве "нового места отдыха на выходные".

Поместье включает в себя 10 различных строений, расположенных на пяти акрах земли. Кроме того, здесь есть собственный пруд, бассейн и лодочная площадка.

Помимо этого дома пара владеет еще одним поместьем в Кюснахте, где Тернер умерла 24 мая в возрасте 83 лет.