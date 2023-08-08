Умер турецкий рок-исполнитель Эркин Корай

Турецкий рок-исполнитель Эркин Корай умер в возрасте 82 лет.

Как передает Day.Az, об этом сообщает телеканал A Haber.

По данным издания, он был ранее госпитализирован в один из канадских госпиталей в Торонто.

Отмечается, что в последние годы он страдал от хронической обструктивной болезни легких.

В Турции Корай считается одним из главных рок-артистов. На родине ему признательны за то, что своим творчеством он внес свой вклад в сохранение культурного наследия Анатолии. Своими оригинальными произведениями и исследованиями в области восточной и западной музыки он оказал влияние на многих современных турецких музыкантов.