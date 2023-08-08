https://news.day.az/showbiz/1587622.html Умер турецкий рок-исполнитель Эркин Корай
Умер турецкий рок-исполнитель Эркин Корай
Турецкий рок-исполнитель Эркин Корай умер в возрасте 82 лет.
Как передает Day.Az, об этом сообщает телеканал A Haber.
По данным издания, он был ранее госпитализирован в один из канадских госпиталей в Торонто.
Отмечается, что в последние годы он страдал от хронической обструктивной болезни легких.
В Турции Корай считается одним из главных рок-артистов. На родине ему признательны за то, что своим творчеством он внес свой вклад в сохранение культурного наследия Анатолии. Своими оригинальными произведениями и исследованиями в области восточной и западной музыки он оказал влияние на многих современных турецких музыкантов.
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