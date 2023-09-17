49-летнюю Кейт Мосс раскритиковали за выход без макияжа

Супермодель 90-х Кейт Мосс была замечена без макияжа возле ресторана Cecconi's в Мейфэре. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает Daily Mail.

Кейт Мосс вышла на публику без макияжа и испугала поклонников. Они отметили, что у супермодели сильно изменилось состояние кожи.

"Выглядишь ужасно", "Болезненный вид", "Кейт, что случилось?", "Почему так плохо выглядишь?", "Пора к врачу", "Снова курите?" - написали пользователи соцсетей.

В ноябре Кейт Мосс оказалась в центре скандала. Ее заподозрили в употреблении запрещенных препаратов. 48-летняя супермодель вручила статуэтку "Новатор года" креативному директору модного Дома Saint Laurent Энтони Ваккарелло. Во время своей речи Кейт Мосс заметно нервничала, несколько раз запнулась и невнятно произнесла некоторые слова.

В 90-е Кейт Мосс страдала от наркозависимости, а в модных кругах ее называли "кокаиновой Кейт". Спустя годы супермодель заявила, что завязала с запрещенными препаратами и начала вести здоровый образ жизни.