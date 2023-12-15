Поведение Жерара Депардье сочли позорящим Францию

Актер Жерар Депардье своим поведение позорит Францию. Такое заявление сделала глава французского Минкультуры Рима Абдул-Малак, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Позор на Францию, как отметила министр, навлекают сексистские высказывания Депардье о женщинах.

"Режиссеры сами решат, будут ли у него в будущем роли в кино или нет <...> Я не думаю, что у него сейчас на столе много предложений", - процитировало издание Barrons слова Абдул-Малак.

Глава Минкультуры Франции назвала действия Депардье противными, отметив, что была шокирована поведением артиста.

Так, французский министр осудила "отношение, которое задумано как шутка и провокация, но на самом деле является неуважительным и недостойным и позорит Францию, потому что он является памятником кино во всем мире".

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