Известному актеру грозит ампутация ноги

Звезда фильма "Достучаться до небес", немецкий актер Тиль Швайгер борется со сложным недугом.

У знаменитости обнаружили заражение крови. По словам Тиля, все началось с перелома берцовой кости прошлым летом. К сожалению, тогда в рану попала инфекция, что привело к образованию язвы на пораженном месте. А впоследствии у Швайгера развился сепсис. Сейчас он находится под наблюдением врачей в Испании и уже две недели проходит медикаментозное лечение. Впрочем, в случае ухудшения состояния 60-летней звезде придется ампутировать конечность.

"Я принимаю антибиотики уже две недели, потому что с прошлого августа у меня была рана на ноге. Тогда я ударился голенью, и занес туда инфекцию. Теперь у меня "открытая нога" (язва на ноге - прим. ред.), так они (врачи - прим. ред.) это называют. К сожалению, становится все хуже", - сообщил Швайгер иностранному изданию BILD.