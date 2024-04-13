https://news.day.az/showbiz/1651729.html Шакира грандиозно выступила на сцене Coachella - ФОТО - ВИДЕО
Шакира грандиозно выступила на сцене Coachella - ФОТО - ВИДЕО
Огненное выступление Шакиры в качестве приглашенного гостя на Coachella стало одним из самых запомнившихся моментов музыкального фестиваля
Как передает Day.Az, певица также обрадовала своих поклонников новостями о мировом турне, даты которого будут объявлены в ближайшее время.
Напомним, что в Калифорнии стартовал один из главных музыкальных фестивалей планеты - Coachella. Онлайн-трансляция выступлений на шести из восьми сцен фестиваля представлена на официальном канале в YouTube.
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