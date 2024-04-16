Бывшая девушка ДиКаприо сообщила о беременности от скандального блогера

32-летняя датская модель Нина Агдал, которая в свое время встречалась с оскароносным актером Леонардо ДиКаприо, объявила о том, что ждет первенца от бойфренда Логана Пола.

Как передает Day.Az со ссылкой на Focus, на своей странице в соцсети она опубликовала снимок, где целует жениха, который показывает в камеру снимки УЗИ.

"Этой осенью появится еще один Пол", - говорится в подписи.

Агдал была одета в белое боди, что дало ей возможность продемонстрировать растущий животик.

Нина и Логан впервые вызвали слухи об отношениях в июне 2022 года, когда их поймали за сбором вещей во время романтического свидания в Лондоне. Пара обручилась на озере Комо, Италия, в июле 2023 года.

В марте Агдал рассказала о том, что их знакомство было "диким".

"Мы встретились на мероприятии в Нью-Йорке. Я узнала, что он был там, и мое нутро кричало, что я должна передать ему привет. По сути, я убедила его встретиться со мной и моими друзьями наверху, чтобы выпить. Мне не хотелось спускаться вниз из-за боли в спине. Он поднялся наверх, и мы начали шутить. Мне сразу показалось, что я знаю его много лет, и вот мы здесь. Это было дико", - признавалась она.

В декабре они официально подтвердили свои отношения в Instagram.

Нина и Логан впервые породили слухи об отношениях в июне 2022 года, когда их поймали за сбором вещей в КПК во время романтического свидания в Лондоне.

Пол Логан - скандальный американский ютубер, подкастер, актер, боксер и рестлер. Он - не первая знаменитость, которую покорила Нина. Она встречалась со множеством известных лиц, включая Адама Левина из Maroon 5, певца The Wanted Макса Джорджа и, как уже говорилось, с Леонардо Ди Каприо.

Слухи о том, что Нина и Лео были вместе, начали ходить в мае 2016 года, после того как их видели вместе проводящими вечер в клубе в Нью-Йорке. Почти год пара появлялась вместе по всему земному шару, но в мае 2017 года в сеть попала новость о том, что отношения закончились за несколько дней до 25-летия девушки. Тогда источники заявили, что виной всему было нежелание Лео "остепениться".

После этого Нина четыре года встречалась с сыном Кристи Бринкли Джеком Бринкли-Куком, но в ноябре 2021 года их пути разошлись.

Среди бывших Пола - Джози Кансеко, Джессика Серфати и актриса Хлоя Беннет.

Он признался, что они с Ниной обсуждали возможность создания семьи, когда Агдал уже была беременна. По его словам, они хотят "двух мальчиков и девочку" и ищут лучшие места, чтобы вырастить семью.

"Сейчас мы ищем потенциальное место для воспитания детей. Я уверен, что они будут частично выращены здесь (Дорадо, Пуэрто-Рико), а частично где-то еще".

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