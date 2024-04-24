Брэд Питт пытается избавиться от "демонов прошлого брака" ради новой возлюбленной

Брэд Питт и ювелирный дизайнер Инес де Рамон встречаются уже два года. И актер, по словам инсайдеров, отчаянно пытается избавиться от "демонов" своего прошлого брака с Анджелиной Джоли, чтобы двигаться дальше. Но развод длиться с 2016 года и затягивается.

Как передает Day.Az со ссылкой на Focus, об этом пишет Daily Mail.

Коллеги по фильму "Мистер и миссис Смит" ведут ожесточенную судебную тяжбу с 2016 года.

"Брэд действительно хочет, чтобы это дело закончилось. И он хочет этого больше всего на свете. Если бы это зависело от него, уже бы все было завершено", - сообщает источник.

Затянувшийся развод Брэда Питта с его бывшей женой Анджелиной Джоли влияет на его отношения с Инес де Рамон, поскольку пара пытается "двигаться дальше".

"Брэд хочет развивать отношения с Инес, но не может, поскольку формально он все еще женат на матери своих детей", - отметил источник.

Запутанный разрыв Брэда и Анджелины, похоже, продлится почти так же долго, как и отношения, которые ему предшествовали: пара вступила в ожесточенную судебную тяжбу с момента их шокового расставания в 2016 году.

Хотя пара была признана юридически одинокой в ​​2019 году, спорный процесс, получивший название "война роз", по поводу их французской собственности и винодельни Chateau Miraval, замедлил разбирательство.

60-летний Брэд с тех пор начал встречаться с 34-летней Инес де Рамон, роман с которой он обнародовал в 2022 году. И инсайдеры утверждают, что актер отчаянно пытается навсегда разорвать все связи со своей бывшей женой, что бы наконец избавиться от "демонов" своего брака.

Ранее 48-летняя Анджелина обвинила своего "контролирующего" бывшего в том, что он "истощил ее финансово" в результате затяжной судебной тяжбы по поводу винодельни.

Однако журналисты провели расследование и выяснили, что отношения актрисы с Брэдом помогли ей обогатиться почти на 100 миллионов долларов.

Бывший французский дом пары, потрясающее поместье площадью 1200 акров и виноградник, стоили 60 миллионов долларов, когда они купили его в 2008 году.

Теперь, благодаря усилиям и инвестициям Брэда в бизнес, его стоимость составляет ошеломляющие 164 миллиона долларов.