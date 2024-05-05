Джонни Депп раскритиковал голливудские фильмы за одну особенность

Американский актер Джонни Депп, разорвавший сотрудничество с Голливудом после судов с экс-супругой Эмбер Херд, раскритиковал голливудские фильмы. Его слова приводит Metro, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Одной из особенностей западного кино Депп назвал "одноразовость". "Прославленные бухгалтеры, у которых есть возможность нажать на "зеленый" свет и снимать студийные фильмы, просто тратят чертову уйму денег. Бюджеты у этих фильмов смехотворные... Какая-то романтическая комедия с двумя очень популярными людьми", - заявил актер.

Депп подчеркнул, что не собирается участвовать в голливудских проектах. Он заявил, что американская киноиндустрия находится в упадке и "реальным людям" неинтересны подобные фильмы.

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