Стало известно, как Анджелина Джоли влияет на новые отношения Брэда Питта

Голливудская актриса Анджелина Джоли негативно влияет на личную жизнь своего бывшего мужа, актера Брэда Питта. Об этом сообщает издание Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Инсайдер из близкого окружения звезд заявил, что Брэд Питт пытается всеми силами разорвать связи с экс-супругой Анджелиной Джоли, которая своими разборками мешает ему и его возлюбленной Инес де Рамон "двигаться вперед".

"Брэд больше всего на свете хочет, чтобы этот вопрос был завершен. Если бы это полностью зависело от него, все было бы уже давно закончено", - сказал источник.

По словам инсайдера, актер хочет развивать свои отношения с Инес де Рамон, но не может, потому что "формально женат на матери своих детей". При этом сообщается, что артист хорошо ладит с большинством наследников.

"Они рады, что их отец счастлив. Инес хорошо относится к детям", - рассказал инсайдер.

У Анджелины Джоли есть шестеро детей: сыновья Мэддокс Шиван, Пакс Тьен и Нокс Леон; дочери Захара Марли, Шайло Нувель и Вивьен Маршелин. Все носят фамилию Джоли-Питт, хотя лишь трое - Шайло, Нокс и Вивьен - являются биологическими детьми Анджелины и Брэда Питта. 19 сентября 2016 года актриса подала документы на развод, но он был официально завершен лишь в 2019-м. Сейчас бывшие супруги делят имущество.

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