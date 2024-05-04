Райан Гослинг рассказал, почему недоволен самой известной сценой «Ла-Ла Ленда»

Актер Райан Гослинг рассказал, почему недоволен самой известной сценой фильма "Ла-Ла Ленд", принесшего ему номинацию на "Оскар". Об этом он сообщил в интервью изданию WSJ, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

43-летний Гослинг указал на ошибку, которая попала на постер фильма - во время танца с Эммой Стоун он не распрямил руку, а оставил согнутой.

"Я не знал, что кадр отправится на постер. Нам нужно было поднять руки, и я подумал, что будет круто сделать рукой вот так", - объяснил он.

По словам актера, его решение "уничтожило энергию" сцены.

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