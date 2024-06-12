Рианна в кожаном платье вышла на публику без парика

Певица Рианна стала гостьей на вечеринке по случаю запуска своей новой линейки по уходу за волосами Fenty Hair в Лос-Анджелесе.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает Just Jared.

Для мероприятия певица предпочла бордовый образ: кожаное платье и бомбер, которые дополнили лодочки с острым мысом и ожерелье с крупными бриллиантами. Рианна также была без парика и сделала макияж кремовыми тенями и угольно-черными стрелками.

На днях певица Рианна уже показывала, как выглядит без наращенных волос и парика.

В ноябре 2020 года Рианна начала встречаться с рэпером A$AP Rocky после многолетней дружбы. В январе 2022-го пара объявила, что ждет ребенка. В мае 2022-го певица и музыкант впервые стали родителями. У звезд появился сын, которого они назвали RZA Ательстон Майерс. В августе 2023 года у Рианны и A$AP Rocky родился сын Риот Роуз Майерс.

Недавно Рианна приняла участие в новой рекламной кампании косметического бренда Fenty Beauty. Певица была запечатлена в золотом бикини, украшенном пайетками. Поп-исполнительница также надела несколько колец и цепи.

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