https://news.day.az/showbiz/1671246.html Сальма Хайек и другие звезды посетили старт Уимблдона - ФОТО
Сальма Хайек и другие звезды посетили старт Уимблдона - ФОТО
Сальма Хайек, Райан Гослинг и Янник Синнер посетили мероприятие в честь предстоящего теннисного турнира в Уимблдоне.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
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