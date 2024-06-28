Сальма Хайек и другие звезды посетили старт Уимблдона

Сальма Хайек, Райан Гослинг и Янник Синнер посетили мероприятие в честь предстоящего теннисного турнира в Уимблдоне.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

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