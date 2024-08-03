Том Круз примет участие в церемонии закрытия Олимпиады в Париже

Известный американский актер Том Круз примет участие в церемонии закрытия Олимпийских игр в Париже.

Как передает Day.Az, об этом сообщает TMZ.

Согласно информации, голливудская звезда появится в сцене передачи олимпийской эстафеты Лос-Анджелесу - городу-организатору летних Игр 2028 года. Какую именно роль исполнит Круз, не уточняется.

Кроме того, источник Deadline заявил, что зрителей ждет "большое голливудское производство". Ранее в СМИ появлялись кадры, как Круз выполнял каскадерский трюк на фоне знаменитого знака Hollywood. По данным TMZ, актер снимал как раз ролик для Олимпийских игр. В нем, как утверждает СМИ, лауреат двух "Оскаров" спустится по канату с крыши стадиона "Стад де Франс" и полетит на самолете в США, где в результате достигнет Знака Голливуда.

Круз однажды уже участвовал в олимпийских мероприятиях. Он пронес факел с олимпийским огнем по территории Лос-Анджелеса в 2004 году, в преддверии открытия Олимпиады в Афинах.

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