Джим Керри может вернуться к культовому образу в сиквеле «Гринча»

Студия Universal готовит продолжение рождественской комедии "Гринч - похититель Рождества". Об этом сообщает The Hollywood Reporter, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Как сообщает издание, Джим Керри ведет переговоры о том, чтобы снова воплотить на экране культовый образ Гринча. Режиссером сиквела выступит двукратный обладатель премии "Оскар" Рон Ховард, создавший оригинальную ленту.

Над сценарием работают Алек Берг, Джефф Шаффер и Дэвид Мандел - авторы, известные по сериалам "Барри", "Кремниевая долина", "Вице-президент" и "Умерь свой энтузиазм".

Фильм "Гринч - похититель Рождества", вышедший в 2000 году, стал кассовым хитом. Он собрал $260 млн в США, а мировые сборы достигли $345 млн. Картина также удостоилась "Оскара" за лучший грим.

Преображение Джима Керри занимало до восьми часов в день. Актер признавался, что съемки дались ему крайне тяжело. В первый же день, вспоминал Керри, он хотел отказаться от участия в проекте и вернуть 20‑миллионный гонорар. Выдержать нагрузку ему помог специалист, обучавший агентов ЦРУ противостоять пыткам, а позже время на грим удалось сократить до трех часов.

The Hollywood Reporter отмечает, что лента стабильно входит в топ‑10 самых просматриваемых рождественских фильмов в последние пять лет. В 2025 году фильм набрал 962 млн минут просмотров и занял второе место в чарте, уступив только "Один дома".