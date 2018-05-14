В Мингячевирском водохранилище зафиксирована массовая гибель рыбы

14 мая 2018 18:38

Для расследования распространенного в соцсети видеоматериала о гибели рыб в Горанском заливе Мингячевирского водохранилища специалисты министерства экологии и природных ресурсов осмотрели указанную территорию. 

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства, передает Day.Az

Было отмечено, что на мелководных участках Горанского залива зафиксирована массовая гибель леща. 

Для выяснения причин, на различных участках залива были взяты образцы воды и мертвая рыба и проведен общий биологический, морфологический, физиологический и гистологический анализ.

Согласно результатам анализа, во взятых образцах не было выявлено возбудителей инфекционных заболеваний и случаев отравления. 

Согласно заключению специалистов Научно-исследовательского института рыбного хозяйства МЭПР Азербайджана, в последние 10 лет массовая гибель рыб во многих заливах Азербайджана связана с аномальным потеплением и другими факторами.

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