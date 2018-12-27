В Азербайджане задержаны более 200 браконьеров

В этом году за браконьерство в Азербайджане было задержано более 200 местных и 20 иностранных граждан.

Об этом, как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend, сказал директор департамента минэкологии и природных ресурсов Хикмет Ализаде в ходе встречи с представителями НПО и медиа на тему "Экологическая повестка - взгляд общественности и медиа: предстоящие работы и анализ в сфере окружающей среды".

По его словам, иностранные граждане, не соблюдавшие правила охоты, были оштрафованы на крупную сумму, некоторые были депортированы из страны.

"В этом году по сравнению с прошлыми годами больше всего было задержано лиц, занимавшихся браконьерством. Но это не значит, что в этом году было много нарушений, просто сотрудники минэкологии более ответственно отнеслись к своим обязанностям", - сказал Ализаде.

Ализаде также отметил, что министерство рассмотрело информацию, распространенную в прессе о том, что в одном из ресторанов используется мясо дикобраза. "Виновные лица были установлены и наказаны", - сказал директор департамента.

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