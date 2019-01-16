Хорошие новости для пенсионеров: началась выплата пенсий за январь

Госфонд социальной защиты населения при министерстве труда и соцзащиты населения приступил к работам по финансированию трудовых пенсий за январь.

Согласно распространенному министерством сообщению, уже обеспечено финансирование пенсий в Баку, Сумгайыте, Абшеронском районе и Нахчыванской АР, передает Day.Az.

В ближайшие дни будут выплачены пенсии в городах республиканского подчинения и в районах, жители которых являются вынужденными переселенцами. В других районах республики, военным пенсии также будут выплачены на основе соответствующего графика.

В целом начисление пенсий за январь завершится в этом же месяце.

Также в течение месяца предусмотрены индексация и повышение пенсий 94 процентов пенсионеров в соответствии с ростом средней месячной номинальной заработной платы по стране в прошлом году.

Прибавка к пенсии будет применена по отношению к размеру пенсии на 1 января 2019 года и выплачена вместе с февральской пенсией.

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