Пластиковые пакеты в магазинах станут платными - ЗАЯВЛЕНИЕ МИНЭКОЛОГИИ

После принятия министерством экологии и природных ресурсов Азербайджана плана мероприятий по снижению отрицательного влияния на окружающую среду пластиковых отходов начнется поэтапное исполнение мер с участием всех заинтересованных сторон.

Об этом в среду сказал заведующий сектором министерства Мехман Набиев, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

В плане мероприятий указаны предложения по ограничению использования небольших полиэтиленовых пакетов, продаже в магазинах этих пакетов и полному запрету пакетов, которые имеют очень легкий вес.

"Международный опыт показывает, что после того, как эти пакеты станут платными, потребность в них сокращается примерно на 95 процентов. Но продажа этих пакетов в магазинах не единственный способ сокращения их использования. Также предусматриваются мероприятия по расширению производства альтернативных материалов, то есть пакетов из бумаги, мешковины и т.д", - сказал Набиев.

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