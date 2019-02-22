Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям продолжилось судебное заседание по уголовному делу обвиняемой в краже Гюляр Пириевой.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Report, на процессе под председательством судьи Расима Садыхова объявили о завершении судебного следствия.

В своем выступлении гособвинитель потребовал для обвиняемой 6 лет лишения свободы.

Затем выступила потерпевшая Вусаля Баширова. Она оскорбила обвиняемую, на что судья прервал ее и сделал предупреждение.

Г.Пириева выступила с последним словом. Она сказал, что взяла из дома В.Башировой золотое кольцо и 1000 долларов: "Да, я виновата. Но я взяла кольцо и деньги, так как не могла получить зарплату. Вусаля Баширова не платила мне уже три месяца. Я унесла домой кольцо и деньги, чтобы получить зарплату. Я не согласна с обвинением".

По приговору суда Г.Пириеву приговорили к 6 годам тюрьмы.

Согласно обвинительному акту, Г.Пириева была домработницей в доме В.Башировой в Баку. За время работы она украла из квартиры хозяйки в общей сложности 56 тыс. манатов.

В отношении женщины, задержанной правоохранительными органами на основе жалобы В.Башировой, выдвинуто обвинение по ст. 177.3.2 (кража в крупном размере) УК.

За время следствия в ее отношении не была избрана мера наказания в виде ареста.