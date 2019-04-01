В Баку и прилегающих территориях некоторые дельцы распространяют слухи о низком качестве подаваемой населению питьевой воды, предлагая гражданам дорогостоящие фильтры. Как передает Day.Az, об этом сообщил в понедельник эксклюзивно Trend глава пресс-службы ОАО "Азерсу" Анар Джабраиллы.

По словам главы пресс-службы, они заняты тем, что обманывают людей.

"Молодые, не обладающие опытом в этой сфере работники компаний, продающих водяные фильтры, ходят по квартирам (в особенности, вечерами) и распространяют недостоверную информацию о невысоком качестве водопроводной питьевой воды. "Азерсу" доводит до внимания потребителей, что проверка воды электронным прибором и аппаратом TDS рассчитана на обман. Темно-зеленый слой на поверхности воды от воздействия прибора электролиза не показатель загрязнения и наличия глины в воде, а результат появления новых веществ, образующихся в результате окисления и редукции, с присущим им цветом и запахом. Если в воде не образуется такой слой, значит, вода уже прошла фильтрацию, в ней нет минералов, и это просто "мертвая" вода. Если показатель воды, проверяемой аппаратом TDS, до 1000 PPM [parts per million], то она считается пригодной для питья. Однако сотрудники компаний, продающих водяные фильтры, злоупотребляют незначительными знаниями населения в этой сфере, пытаются обмануть их, предоставляя ложную информацию", - отметил Джабраиллы.

Как отметил глава пресс-службы, что если уровень общих минералов в составе питьевой воды до 1500 PPM, то эта вода считается пригодной для питья. "В воде, которую ОАО "Азерсу" доставляет населению, этот показатель варьирует от 250 до 500 PPM, то есть, показатели, зарегистрированные в подаваемой потребителям питьевой воде, в рамках норм", - подчеркнул Джабраиллы.