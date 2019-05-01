/society/1116291.html В Мингячевире обнаружено 50 кг непригодного к употреблению мяса В рамках программы по обеспечению безопасного питания населения, и предотвращению продажи продуктов непригодных к употреблению, был проведен очередной рейд
В Мингячевире обнаружено 50 кг непригодного к употреблению мяса
В рамках программы по обеспечению безопасного питания населения, и предотвращению продажи продуктов непригодных к употреблению, был проведен очередной рейд.
Как сообщили ONA в пресс-службе министерства внутренних дел, мероприятие состоялось 28 апреля на территории города Мингячевир совместно с представителями Агентства пищевой безопасности сотрудников Главного управления МВД, передает Day.Az.
На центральном рынке города были выявлены непригодные для использования 50 килограммов говядины. Взятые образцы были переданы в лабораторию Агентства пищевой безопасности для проведения соответствующей экспертизы.
Проводится исследование.
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