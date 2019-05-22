https://news.day.az/society/1122138.html Пожар в детском саду в Сумгайыте - ФОТО
Пожар в детском саду в Сумгайыте - ФОТО
В городе Сумгайыт произошел пожар.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на ONA, пожар произошел в детском саду №13, который расположен в первом микрорайоне.
В коридоре, который был непригоден для эксплуатации и использовался в качестве перехода, сгорели деревянные отходы. На место прибыли пожарные. Пожар был потушен.
Находящиеся в этом время в детсаде дети были эвакуированы в безопасное место.
В результате пожара никто не пострадал.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре