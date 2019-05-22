В городе Сумгайыт произошел пожар.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на ONA, пожар произошел в детском саду №13, который расположен в первом микрорайоне.

В коридоре, который был непригоден для эксплуатации и использовался в качестве перехода, сгорели деревянные отходы. На место прибыли пожарные. Пожар был потушен.

Находящиеся в этом время в детсаде дети были эвакуированы в безопасное место.

В результате пожара никто не пострадал.