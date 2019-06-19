https://news.day.az/society/1130137.html В Шамахинском районе грузовой автомобиль упал с обрыва
В Шамахинском районе грузовой автомобиль упал с обрыва
В Шемахинском районе произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.
Как передает Day.Az со ссылкой на ONA, инцидент был зарегистрирован в селе Гёй Гёйляр. Грузовой автомобиль марки "КамАЗ" съехал с автомагистрали и с высоты 30 метров упал в обрыв.
Водитель "КамАЗа" Сардар Мамедов 1964 года рождения скончался на месте происшествия.
По факту ведется расследование.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре