В Шемахинском районе произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.

Как передает Day.Az со ссылкой на ONA, инцидент был зарегистрирован в селе Гёй Гёйляр. Грузовой автомобиль марки "КамАЗ" съехал с автомагистрали и с высоты 30 метров упал в обрыв.

Водитель "КамАЗа" Сардар Мамедов 1964 года рождения скончался на месте происшествия.

По факту ведется расследование.

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