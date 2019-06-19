В Азербайджане вырастут пенсии
С первого октября 2019 года, в качестве новой законодательной инициативы Президента Ильхама Алиева, предусмотрено на 25 процентов повысить минимальную сумму трудовой пенсии - со 160 до 200 манатов. Как передает Day.Az, об этом сообщает в среду Trend со ссылкой на министерство труда и социальной защиты населения.
Соответствующий законодательный проект уже представлен в Милли Меджлис (парламент) Азербайджана.
Рост суммы минимальной пенсии охватит 660 тысяч пенсионеров.
Для обеспечения повышения пенсий в этом году выделено 216 миллионов манатов, в октябре-декабре будет выделено 62 миллиона манатов.
В 2019 году это уже второй важный шаг Президента Ильхама Алиева по повышению минимальной суммы трудовой пенсии.
С первого марта текущего года минимальная сумма пенсии была повышена на 40 процентов - со 116 манатов (в ряде категорий с 80 манатов) до 160 манатов. Этот рост охватил 233 тысячи пенсионеров.
Таким образом, в текущем году минимальная сумма пенсии в Азербайджане выросла на 72, 4 процента, и обеспечено ее доведение со 116 до 200 манатов.
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