Невероятный мост в Гедабеке в объективе Вахида Гасанова - ВИДЕО
Талантливый фотограф Вахид Гасанов на своей странице @vahidhasano делится волшебными фотографиями и короткими видео, снятыми во время путешествий по Азербайджану.
Day.Az не раз представлял сделанные им фотографии, которые раскрывают всю красоту Родины, показывая природу регионов страны в разные сезоны и время суток.
На этот раз представляем невероятные кадры, сделанные в Гедабекском районе. Вахид заснял звездное небо над "Кровавым мостом" ("Qanlı Körpü") в деревне Дюзъюрд ("Düzyurd").
Фотограф также отметил, что часто пользователи соцсетей подозревают использование фотошоп-эффектов в создании таких фотографий, и развеял эти сомнения, показав сделанное фото на экране фотоаппарата.
A post shared by Vahid Hasano (@vahidhasano) on Jun 14, 2019 at 10:25am PDT
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