Талантливый фотограф Вахид Гасанов на своей странице @vahidhasano делится волшебными фотографиями и короткими видео, снятыми во время путешествий по Азербайджану.

Day.Az не раз представлял сделанные им фотографии, которые раскрывают всю красоту Родины, показывая природу регионов страны в разные сезоны и время суток.

На этот раз представляем невероятные кадры, сделанные в Гедабекском районе. Вахид заснял звездное небо над "Кровавым мостом" ("Qanlı Körpü") в деревне Дюзъюрд ("Düzyurd").

Фотограф также отметил, что часто пользователи соцсетей подозревают использование фотошоп-эффектов в создании таких фотографий, и развеял эти сомнения, показав сделанное фото на экране фотоаппарата.

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