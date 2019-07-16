«Pullman Baku заботится о вашем здоровье!» - ФОТО
Именно под таким лозунгом 20 июля 2019 года пройдет уже 2-ой любительский марафон, организованный Pullman Baku.
Pullman Baku - 5-звездочный отель, активно пропагандирующий здоровый образ жизни.
В 2017 году марафон, в котором приняло участие около 200 человек, был очень успешным.
В этот раз сам марафон пройдет в центральном ботаническом саду - в одном из живописных мест столицы. Точка старта и финиша марафона будут в Pullman Baku. По возвращению в Pullman Baku участников будет ждать полезный завтрак, детокс-напитки, зажигательная музыка и церемония награждения победителей.
Награды предоставлены организатором марафона Pullman Baku и спонсором Azer Turk Laser Clinic:
1 место - годовой абонемент в фитнес и спа-центр Pullman Baku стоимостью 1750 AZN и медицинское обследование от Azer Turk Laser Clinic стоимостью 300 AZN
⠀
2 место - 6-месячный абонемент в фитнес и спа-центр Pullman Baku стоимостью 900 AZN и медицинское обследование от Azer Turk Laser Clinic стоимостью 200 AZN
⠀
3 место - 3-месячный абонемент в фитнес и спа-центр Pullman Baku стоимостью 480 AZN и медицинское обследование от Azer Turk Laser Clinic стоимостью 100 AZN
Участие в марафоне бесплатное. Чтобы принять участие в марафоне, достаточно зарегистрироваться по ссылке мероприятия
https://www.facebook.com/pullmanbaku/photos/a.1582418688728557/2064012890569132/?type=3&theater
или позвонить по телефону 00 994 12 538 90 90
Бегите навстречу здоровью вместе с Pullman Baku.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре