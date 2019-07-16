Именно под таким лозунгом 20 июля 2019 года пройдет уже 2-ой любительский марафон, организованный Pullman Baku.

Pullman Baku - 5-звездочный отель, активно пропагандирующий здоровый образ жизни.

В 2017 году марафон, в котором приняло участие около 200 человек, был очень успешным.

В этот раз сам марафон пройдет в центральном ботаническом саду - в одном из живописных мест столицы. Точка старта и финиша марафона будут в Pullman Baku. По возвращению в Pullman Baku участников будет ждать полезный завтрак, детокс-напитки, зажигательная музыка и церемония награждения победителей.

Награды предоставлены организатором марафона Pullman Baku и спонсором Azer Turk Laser Clinic:

1 место - годовой абонемент в фитнес и спа-центр Pullman Baku стоимостью 1750 AZN и медицинское обследование от Azer Turk Laser Clinic стоимостью 300 AZN

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2 место - 6-месячный абонемент в фитнес и спа-центр Pullman Baku стоимостью 900 AZN и медицинское обследование от Azer Turk Laser Clinic стоимостью 200 AZN

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3 место - 3-месячный абонемент в фитнес и спа-центр Pullman Baku стоимостью 480 AZN и медицинское обследование от Azer Turk Laser Clinic стоимостью 100 AZN

Участие в марафоне бесплатное. Чтобы принять участие в марафоне, достаточно зарегистрироваться по ссылке мероприятия

https://www.facebook.com/pullmanbaku/photos/a.1582418688728557/2064012890569132/?type=3&theater

или позвонить по телефону 00 994 12 538 90 90

Бегите навстречу здоровью вместе с Pullman Baku.

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