Спасатели МЧС Азербайджана обнаружили тело Расулзаде Ильхама Тофиг оглу (1987 года рождения), утонувшего два дня назад в море на пляже в поселке Бильгя Сабунчинского района Баку.

Как передает Day.Az, об этом сообщает во вторник Trend со ссылкой на МЧС.

Тело Расулзаде передано по назначению.

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