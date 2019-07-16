https://news.day.az/society/1138419.html В Баку обнаружили тело утонувшего мужчины
В Баку обнаружили тело утонувшего мужчины
Спасатели МЧС Азербайджана обнаружили тело Расулзаде Ильхама Тофиг оглу (1987 года рождения), утонувшего два дня назад в море на пляже в поселке Бильгя Сабунчинского района Баку.
Как передает Day.Az, об этом сообщает во вторник Trend со ссылкой на МЧС.
Тело Расулзаде передано по назначению.
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