В результате археологических раскопок на территории Нахчывана было установлено, что древние люди поселились на данной территории 300-500 тысяч лет тому назад.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал заведующий Нахчыванским отделением Института истории, этнографии и археологии академии, руководитель Нахчыванской археологической экспедиции, член-корреспондент НАНА Вели Бахшалиев.

По его словам, поселения находились, главным образом, в богатых природными ресурсами дельтах рек, на горных склонах, а также в пещерах, представляющих естественные убежища. "Обнаруженные в поселениях в ходе раскопок орудия труда и другие образцы материальной культуры свидетельствуют о том, что данная местность является одной из древнейших территорий расселения человека не только в Азербайджане, но и во всем мире", - сказал он.

Отметим, что археологические раскопки на территории древнего поселения Нахчыван-тепе ведутся с первого июля текущего года. Исследования играют большую роль в выявлении связей между культурами Южного Кавказа и Ближнего Востока и изучении истории Нахчывана. Во время исследований были обнаружены остатки жилых домов, очаги, куски обсидиана, образцы расписной керамики, различные орудия труда.

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!