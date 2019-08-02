В Шабране зарегистрирован случай массового отравления от торта.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на oxu.az, два дна назад несколько человек обратились в Центральную больницу Шабрана с отравлением.

Как сообщил глава отдела реанимации больницы Имамгулу Ибрагимов, причиной отравления стал торт.

"Примерно 30 человек поступили сегодня в больницу. Их жизни и здоровью ничего не угрожает", - сказал он.

По факту ведется расследование.

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