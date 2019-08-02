https://news.day.az/society/1143759.html Массовое отравление в Шабране
Массовое отравление в Шабране
В Шабране зарегистрирован случай массового отравления от торта.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на oxu.az, два дна назад несколько человек обратились в Центральную больницу Шабрана с отравлением.
Как сообщил глава отдела реанимации больницы Имамгулу Ибрагимов, причиной отравления стал торт.
"Примерно 30 человек поступили сегодня в больницу. Их жизни и здоровью ничего не угрожает", - сказал он.
По факту ведется расследование.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре