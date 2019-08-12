https://news.day.az/society/1146481.html Тяжелое ДТП в Лянкяране, есть погибший
Тяжелое ДТП в Лянкяране, есть погибший
В Ленкяранском районе произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие.
Как передает Day.Az со ссылкой на ONA, водитель автомобиля "Тойота" потеряв управление врезался в дерево на обочине дороги. По предварительным данным, один из трех человек находившихся в автомобиле погиб, двое в тяжелом состоянии.
Раненые доставлены в Лянкяранскую районную центральную больницу.
По факту ведется расследование.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре