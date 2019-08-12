В Ленкяранском районе произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие.

Как передает Day.Az со ссылкой на ONA, водитель автомобиля "Тойота" потеряв управление врезался в дерево на обочине дороги. По предварительным данным, один из трех человек находившихся в автомобиле погиб, двое в тяжелом состоянии.

Раненые доставлены в Лянкяранскую районную центральную больницу.

По факту ведется расследование.

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!