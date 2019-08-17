https://news.day.az/society/1148149.html ДТП со смертельным исходом в Агсу: погиб ребенок
ДТП со смертельным исходом в Агсу: погиб ребенок
В Агсуинском районе в ДТП скончался ребенок.
Как передает Day.Az со ссылкой на ONA, инцидент произошел сегодня вечером на проспекте Гейдара Алиева в городе Агсу, напротив средней школы № 3.
Автомобиль марки "Нива", сбил жительницу села Зергава, 4-летнюю Магеррамову Назрин Элдост гызы. От полученных тяжелых травм ребенок скончался на месте происшествия.
Согласно информации, во время происшествия мать ребенка находилась в салоне красоты, а ребенок, оставшийся без присмотра, внезапно выбежал на автомобильную дорогу.
По факту ведется следствие.
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