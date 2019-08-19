Агентство пищевой безопасности обратилось к предпринимателям
Самым важным фактором, определяющим здоровый рост будущих поколений, обеспечивающим физическое и умственное развитие детей, является их правильное питание.
Как сообщили в понедельник Trend в Агентстве пищевой безопасности (АПБ), начиная с 2019/2020 учебного года, с целью обеспечения здорового питания детей АПБ совместно с соответствующими структурами запускает новый пилотный проект "Для здоровья пейте молоко", передает Day.Az.
В рамках проекта, наряду с обеспечением школьников свежим молоком, планируется формирование привычки здорового питания. Также они будут проинформированы по вопросу устранения проблем по нехватке витаминов и минералов посредством правильного питания.
На предварительном этапе проект охватит учеников дошкольной подготовки и начальных классов в Сиязаньском районе, далее планируется его распространение по всей республике.
В период подготовки к пилотному проекту специалисты АПБ проинформируют детей и их родителей о правилах потребления молока и о его пользе.
Агентство приглашает к сотрудничеству предпринимателей, желающих оказать волонтерскую поддержку проекту во имя улучшения здоровья будущих поколений.
Добровольцы могут обратиться в отдел по работе с предпринимателями АПБ.
Телефон: (012) 377 00 77 (177), e-mail: info@afsa.gov.az.
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