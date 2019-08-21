https://news.day.az/society/1149122.html Температура воды на пляжах Абшерона - ПРОГНОЗ
Температура воды на пляжах Абшерона - ПРОГНОЗ
Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана обнародовал прогноз погоды на завтра, сообщает Day.Az.
Температура морской воды на северных пляжах Абшерона (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) составит 25-26, на южных (Тюркан, Говсан, Сахиль, Шихово) - 26-27 градусов тепла.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре