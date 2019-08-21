Сегодня обнародованы результаты приема документов лиц, поступивших в учреждения профессионального образования на 2019/2020 учебный год.

Согласно результатам, в профессионально-образовательные учреждения зачислены 8 808 человек. Как передает Day.Az, об этом сообщает в среду Trend со ссылкой на министерство образования.

Отметим, что лицам, успешно прошедшим этап выбора специальности, следует представить в соответствующие образовательные учреждения оригинал документа об окончании обучения, медицинскую справку, удостоверение личности (копию), четыре фотографии размером 3х4 и документ о воинской обязанности.

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!