В Низаминском районе Баку произошло дорожно-транспортное происшествие.

Как передает Day.Az со ссылкой на ONA, ДТП зарегистрировано на улице Бахруза Нуриева.

В результате столкновения автомобилей марок Kia и Mercedes, пострадал один человек.

Полиция выясняет обстоятельства аварии.

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