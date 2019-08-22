https://news.day.az/society/1149590.html В Баку столкнулись два автомобиля, есть пострадавший
В Баку столкнулись два автомобиля, есть пострадавший
В Низаминском районе Баку произошло дорожно-транспортное происшествие.
Как передает Day.Az со ссылкой на ONA, ДТП зарегистрировано на улице Бахруза Нуриева.
В результате столкновения автомобилей марок Kia и Mercedes, пострадал один человек.
Полиция выясняет обстоятельства аварии.
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