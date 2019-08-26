https://news.day.az/society/1150489.html Лесной пожар в Барде - ПОДРОБНОСТИ
Лесной пожар в Барде - ПОДРОБНОСТИ
В лесном массиве в Бардинском районе Азербайджана начался пожар.
Как передает Day.Az, об этом сообщил в понедельник Trend заведующий отделом по работе с органами территориального управления и местного самоуправления исполнительной власти Бардинского района Бахтияр Абдиев.
По его словам, пожар начался в лесу Джумалар на территории одноименного села.
Для тушения пожара задействована техника и сотрудники Государственной службы пожарной охраны МЧС.
"Часть пожара уже потушена. Территория относится к лесному фонду, а не к муниципалитету. В настоящее время продолжается работа по тушению пожара", - сказал Абдиев.
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