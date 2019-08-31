https://news.day.az/society/1151955.html Пожар в Сумгайыте, жильцов эвакуировали
Пожар в Сумгайыте, жильцов эвакуировали
В Сумгайыте в двухкомнатной квартире общей площадью 50 кв. метров в пятиэтажном доме произошел пожар. Как передает Day.Az, об этом сообщает в субботу Trend со ссылкой на МЧС.
В результате сгорели 20 кв. метров помещения. Остальная часть была защищена от огня, пожар потушен.
Пожарные эвакуировали во время происшествия 10 жильцов здания.
Соответствующие структуры проводят расследование в связи с пожаром.
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