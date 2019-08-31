Российские бизнесмены Год Нисанов и Зарах Илиев создают первый в мире музей горских евреев в Азербайджане.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылок на сайт "Вести", первый в мире музей горских евреев готовится к открытию в Азербайджане в поселении Красная Слобода Губинского района, передает Day.Az.

Идеологами и инвесторами культурологического проекта выступили московские девелоперы, владельцы группы компаний "Киевская площадь" Год Нисанов и Зарах Илиев, а также благотворительный фонд СТМЭГИ. Меценаты - сами уроженцы Красной Слободы и, несмотря на то, что давно живут и работают в России, о своей малой родине не забывают и оказывают поселению всестороннюю помощь.

Идея создать музей, в котором будут собраны предметы быта, национальная одежда, книги, где будут храниться история и традиции горской общины, возникла несколько лет назад. В 2017 году приступили к ее воплощению. Символично, что зданием музея выбрана одна из семи сохранившихся в поселке синагог - Кархогская, служившая в советские времена продуктовым складом. Инвесторы приняли решение, что главным экспонатом должно стать само здание синагоги, восстановленное по первоначальным эскизам.

Здание представляет по форме квадрат с высотой помещений свыше пяти метров. Для расположения как можно большего количества экспонатов внутри устроены два яруса. Кроме выставочных залов, в подвальном помещении обустроены конференц-зал, библиотека и запасники.

За наполняемость музея отвечает фонд СТМЭГИ, крупнейшая в мире организация, объединяющая горских евреев. Фонд еще на этапе разработки проекта обратился к диаспорам и общинам с призывом помочь в поиске старинных предметов. Также фонд взял на себя художественное оформление музея.

Среди первых уникальных экспонатов здесь появился талес XIX века. Это молитвенное покрывало, образ которого использован в создании флага Израиля. Талесы использовались и как свадебные балдахины. Еще один предмет, привлекающий к себе внимание, - конный экипаж того же времени. Кроме того, в музее представлено большое количество различных книг и документов, таких например, как ктуба - ритуальный брачный договор. Многие старинные издания представлены на исчезающем джуури, смеси фарси с заимствованиями из семитского и тюркского языков. Год Нисанов и Зарах Илиев надеются, что собранные в одном месте книги помогут дальнейшему сохранению языка и изучению уникального диалекта, на котором говорят горские евреи.

Красная Слобода - само по себе уникальное место, привлекающее туристов. До 1926 года поселок в 168 километрах от Баку назывался Еврейской Слободой. До сих пор он является единственным на постсоветском пространстве местом компактного проживания горских евреев. При этом в Азербайджане таких национальных общин еще две - ашкенази и грузинские евреи, но самая многочисленная - именно в Губинском районе. Многие эксперты отмечают, что только евреи Азербайджана сумели сохранить свою идентичность, никогда не знали гонений, не проходили через погромы и антисемитизм. Национальное большинство этого государства всегда подчеркивало свой мультикультурализм и толерантность - не зря столицу страны, Баку, называют "интернациональным городом".

Побывавший в конце прошлого года в Красной Слободе драматург и брат премьер-министра Израиля Идо Нетаньяху особо отметил, как бережно в стране относятся к сохранению древнейших традиций. "Очень ценю внимание и заботливое отношение руководства Азербайджана к еврейской общине, что может быть образцом диалога и взаимопонимания в мире", - сказал Нетаньяху, посетив местные синагоги и строящийся Годом Нисановым и Зарахом Илиевым музей. Именно синагоги некогда составляли архитектурную основу поселения: из 13 до наших времен в разном состоянии сохранилось только 7, но в Красной Слободе надеются когда-нибудь восстановить их все.

Еще одна гордость поселка - это его жители. Горские евреи здесь веками жили в дружбе и согласии. Однако распад СССР в начале 90-х и армяно-азербайджанский конфликт заставил большую часть из 15 тысяч горских евреев покинуть Красную Слободу. Но и это не помешало сохранению уникальной истории и традиции народа, населяющего эту местность, по разным оценкам, начиная с VII века до н. э. - I века н.э.

В частности, здесь до сих пор говорят на джуури, языке первых на Кавказе переселенцев из Персии - потомков пленников ассирийского царя Синаххериба, угнанных из Иудеи в VII веке до н. э. Причем уроженцы Красной Слободы прекрасно знают и азербайджанский, и русский, но, приходя на кладбище почтить память родных и близких, разговаривают исключительно на джуури.

Таинство единения с земляками не дает никому забыть о своих истоках. Судьба разбросала горских евреев по всему миру, но на все важные события они съезжаются в Красную Слободу.

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