Согласно информации, в этом убежище на 5 тыс. мест в поселке Пирекешкюль Абшеронского района будут содержаться бездомные собаки, подобранные на улицах сотрудниками Центра заботы о бездомных собаках "Топлан", и прошедшие в этом Центре соответствующие медицинские процедуры. Здесь за животными, помимо питания и другого необходимого ухода, также будет осуществляться ветеринарный контроль. Сдать в эксплуатацию этот приют в поселке Пирекешкюль планируется в 2020 году.

Наряду с этим, Центр заботы о бездомных собаках "Топлан" завершает еще один проект: он связан с поддержкой приютов, созданных частными лицами. Так, на основании обращения представителей приюта, находящегося на территории парка в поселке Бакиханова в Сабунчинском районе, Центр "Топлан" провел работу по улучшению его условий. На основании обращения Центром заботы о бездомных собаках "Топлан" по новому адресу построен приют для бездомных собак, отвечающий современным требованиям. В этом приюте, который будет сдан в пользование в сентябре, созданы вольеры, системы водоснабжения, канализации и освещения.