https://news.day.az/society/1154411.html Центр заботы о бездомных собаках «Топлан» создает новый приют для животных
Центр заботы о бездомных собаках «Топлан» создает новый приют для животных
В продолжение проекта, реализуемого в связи с заботой о бездомных собаках, в столице будет создано новое специальное место для их содержания, сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на Trend.
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