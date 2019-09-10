В Баку начался капремонт стадиона «Мехсул»
В спортивно-оздоровительном комплексе (стадион "Мехсул") и на прилегающей территории в Ясамальском районе Баку начались работы по капитальному ремонту и строительству. Как передает Day.Az, об этом сообщает во вторник Trend со ссылкой на ИВ района.
Расположенный в центре Ясамальского района стадион "Мехсул" относится к немногим еще не реконструированным спортивным сооружениям, где давно не проводился капитальный ремонт. "Сегодня здесь невозможно проводить спортивные мероприятия и стадион стал местом ночных сборищ лиц, ведущих асоциальный образ жизни, что вызывает беспокойство жителей близлежащих кварталов. Учитывая многочисленные обращения жильцов, а также в целях приведения стадиона в состояние, пригодное для проведения различных спортивных мероприятий, здесь начались работы по капитальному ремонту, во время которого будут заново отстроены спортивные сооружения и разбиты газоны", - говорится в сообщении ИВ Ясамальского района.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре