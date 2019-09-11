После последнего повышения заработной платы у более 5 тысяч учителей общеобразовательных школ в Азербайджане она превысила 1000 манатов.

Об этом министр образования Джейхун Байрамов сказал, выступая на республиканской конференции работников образования, сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Trend.

По словам министра, до настоящего времени диагностическое оценивание по стране прошли свыше 150 тысяч учителей. Их учебная нагрузка повышена в 1,5 раза, а заработная плата - вдвое.

Байрамов напомнил, что соответствующим распоряжением главы государства с 1 сентября 2019 года зарплата учителей, работающих в системе общего образования и прошедших диагностическое оценивание, повышена на 20%. "С учетом этой надбавки среднемесячная зарплата в сфере образования превышает 600 манатов. Зарплата более 5 тысяч учителей, работающих в общеобразовательной системе, составляет более 1000 манатов", - сказал он.

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