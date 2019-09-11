В Баку перенесена автобусная остановка перед выходом из тоннеля на пересечении улиц Фатали хана Хойского и Кероглу Рагимова, мешающая транспортному потоку, сообщает в среду Trend со ссылкой на Бакинское транспортное агентство (БТА), передает Day.Az.

Остановка создана в виде заездного "кармана" для автобусов и перенесена вперед, ближе к торговому центру "Gənclik Mall".

В результате на территории улучшилась ситуация с транспортом, пассажиры могут безопасно и удобно пользоваться автобусными маршрутами.

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