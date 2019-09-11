https://news.day.az/society/1155257.html В Баку перенесли автобусную остановку - ФОТО
В Баку перенесли автобусную остановку - ФОТО
В Баку перенесена автобусная остановка перед выходом из тоннеля на пересечении улиц Фатали хана Хойского и Кероглу Рагимова, мешающая транспортному потоку, сообщает в среду Trend со ссылкой на Бакинское транспортное агентство (БТА), передает Day.Az.
Остановка создана в виде заездного "кармана" для автобусов и перенесена вперед, ближе к торговому центру "Gənclik Mall".
В результате на территории улучшилась ситуация с транспортом, пассажиры могут безопасно и удобно пользоваться автобусными маршрутами.
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