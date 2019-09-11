Агентство пищевой безопасности будет контролировать качество и безопасность пчеловодческой продукции, которая будет вынесена на продажу на 20-й Республиканской ярмарке-продаже 28 сентября - 18 октября.

Об этом на пресс-конференции, посвященной подготовительным работам к ярмарке и применяемым новшествам, сказал главный государственный ветеринарный инспектор республики Галиб Абдулалиев, сообщает в среду Trend со ссылкой на Агентство, передает Day.Az.

Абдулалиев отметил, что сотрудники Института пищевой безопасности при Агентстве будут брать пробы с меда и другой пчеловодческой продукции и отправлять ее на экспертизу в соответствующие лаборатории.

Во время экспертизы будут проверяться показатели безопасности и качества продукции, и к продаже будет разрешена только соответствующая показателям пищевой безопасности продукция.

На ярмарке будет работать выездная лаборатория, оснащенная современным оборудованием и приборами.

Напомним, что ярмарка будет проходить по адресу: Наримановский район, проспект Фатали хана Хойского, 10 (территория Республиканского стадиона имени Тофига Бахрамова)

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