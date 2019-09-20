Этот маленький парк в центре Баку прячется среди высоких зданий и не менее высоких деревьев. Расположен он в уединенном уголке, где почти не бывает прохожих, но его очарования невозможно не заметить.

Речь идет о парке, который зовется парком Ниязи, потому что два года назад тут был воздвигнут памятник этому выдающемуся азербайджанскому дирижеру и композитору. Где же его было воздвигать, как не в парке, находящемся на улице, носящей имя Ниязи?

Недавно парк был реконструирован и предстал в своем нынешнем облике, которым невозможно не восхищаться.

Несмотря на небольшую площадь, парк уютен и наполнен разнообразными интересными деталями. Красивые фонтаны со стилизованными под сталактиты и сталагмиты скульптурными композициями притягивают взгляд. Буйная растительность, петляющие между фонтанами аллеи, скамейки с коваными спинками, лесенки и даже мостик - все тут продумано так, что парк кажется гораздо больше по масштабам, чем он есть. Архитектурная планировка очень удачная, а благодаря обилию зелени удалось создать в парке и особую атмосферу, свой микроклимат и уют. То есть, это парк, где хочется присесть на скамью в окружении зеленой тишины и подумать о высоком.

Под зеленым балдахином расположился и маэстро Ниязи.

Хотя памятник Ниязи появился в парке совсем недавно, он прекрасно вписался в общую архитектурную композицию, и сегодня кажется, что он тут стоял всегда.

Церемония открытия памятника маэстро Ниязи состоялась в феврале 2017 года с участием Президента Азербайджана Ильхама Алиева. Автор бронзовой скульптуры - народный художник Омар Эльдаров, архитектор - заслуженный архитектор Эльбай Гасымзаде. Высота памятника составляет около 3 метров, а высота пьедестала - 1 метр. Верхняя плита памятника сделана в форме крышки рояля, а пьедестал изготовлен из черного гранита.

Имя Ниязи знакомо всем, но все же скажем несколько слов об этом выдающемся человеке.

Ниязи считается основателем азербайджанской дирижерской школы. Он внес огромный вклад в азербайджанскую музыкальную культуру и был одним из самых известных и талантливых дирижеров в Советском Союзе. Ниязи был первым дирижером почти всех симфонических произведений азербайджанских композиторов. Известный в мире и на советском пространстве как дирижер, Ниязи в то же время являлся прекрасным композитором.

Дирижировать он начал еще в 30-е годы прошлого века. Он был первым, кто перенес на ноты классические образцы азербайджанской народной музыки - мугамы "Раст" и "Шур". Симфонический мугам "Раст" считается его самым известным произведением. Ниязи был удостоен званий народного артиста Азербайджанской ССР, народного артиста СССР, был лауреатом Государственной премии Азербайджана имени У.Гаджибейли, Государственной премии СССР, Международной премии имени Неру, лауреатом двух Сталинских премий.

А теперь поговорим об улице, на которой расположен президентский парк. Она несколько раз меняла свое название. Когда-то она называлась Садовой, потом, когда в 1921 году в здании нынешнего Музея искусств разместился Совет народных комиссаров во главе с Нариманом Наримановым, улица получила его имя. В 1939 году она была переименована в честь летчика-испытателя, героя Советского союза В.П.Чкалова.

До 1878 года на Садовой располагались лишь заведения, занятые изготовлением тары для перевозки нефтепродуктов по морю. Благодаря ликвидации и перенесению бондарных заведений ближе к промышленной зоне, район Садовой превратился в район буржуазных "чистых" кварталов. Застройка Садовой улицы началась в 1885 году и как бы подготовила "архитектурную почву" для формирования Николаевской улицы (Истиглалийят), которая соприкасается с ней на повороте к подъему к улице Лермонтова.

Самыми известными сооружениями тут являются здания Государственной филармонии и Национального музея искусств. Оба здания архитектурные и в определенной степени формируют облик улицы.

Парк со сталактитами в фонтанах расположен в верхней части улицы Ниязи, и при рассказе об этой исторической улице редко упоминается. А напрасно. Этот чудесный уголок для спокойного отдыха заслуживает внимания. Это очень уютное и в то же время очень строгое место, здесь не бывает шума и суеты. С одной стороны, как мы уже отметили, располагается Администрация Президента, с другой - Академия государственного управления при Президенте.

Кстати, Академия и верхняя часть президентского парка выходят на улицу Лермонтова, о которой тоже хотелось бы сказать несколько слов. Первоначально улица называлась Чемберкендской, потому что вела к старому, ныне уже не существующему, поселку Чемберекенд. Сегодня на месте Чемберекенда раскинулся великолепный парк "Шелале", широкие дороги и новые современные многоэтажные здания. Улица Лермонтова начинается у подножия лестницы "гырх пилле" Нагорного парка и тянется до Ахундовского садика, что выше станции метро "Ичеришехер".

Лала Мамедова

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