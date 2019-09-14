Медали 37-го чемпионата мира по художественной гимнастике, который пройдет с 16 по 22 сентября в Баку, представлены общественности.

Медали чемпионата, носящего лицензионный характер к летним Олимпийским играм "Токио 2020", изготовлены в форме лого Международной федерации гимнастики. За девять комплектов медалей будут бороться свыше 300 гимнастов из 61 страны, сообщает в субботу Day.Az со ссылкой на Trend.

На чемпионате мира, который пройдет на Национальной арене гимнастики, нашу страну представят девять гимнасток. В личных соревнованиях будут состязаться Зохра Агамирова, Вероника Гудис, Елизавета Лузан и Марьям Сафарова. На соревнованиях по групповым упражнениям в составе нашей команды участвуют Айшан Байрамова, Диана Ахмедбейли, Алия Пашаева, Зейнаб Гумметова и Дарья Сорокина.

На чемпионате гимнастки, занявшие в индивидуальной программе по многоборью места среди первых 16 (из каждой страны максимум двое), получат лицензию. Что касается команд по групповым упражнениям, по результатам прошлогоднего чемпионата мира Болгария, Россия и Италия уже обеспечили себе лицензию. На чемпионате текущего года по очкам в многоборье еще пять лучших команд получат путевку на Олимпиаду в Токио.

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