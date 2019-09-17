Сегодня, в новом учебном году в Агсу и Исмаиллы сданы в эксплуатацию новые школьные здания, построенные Фондом Гейдара Алиева, передает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend.

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