https://news.day.az/society/1157104.html В Агсу и Исмаиллы сданы в эксплуатацию новые школьные здания, построенные Фондом Гейдара Алиева - ФОТО
В Агсу и Исмаиллы сданы в эксплуатацию новые школьные здания, построенные Фондом Гейдара Алиева - ФОТО
Сегодня, в новом учебном году в Агсу и Исмаиллы сданы в эксплуатацию новые школьные здания, построенные Фондом Гейдара Алиева, передает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend.
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