Если вас переполняют повседневные заботы, проблемы городской жизни, город ветров имеет уникальное место для того, чтобы сбежать от шума и суеты.

Центральный парк Баку, который открылся в столице в мае этого года, предлагает множество разнообразных ощущений, которые нигде больше не найти. Поэтому не секрет, что за короткий промежуток времени парк сумел привлечь к себе внимание людей. Здесь присутствует великолепная атмосфера.

Этот парк, открытый Президентом Ильхамом Алиевым и Первым вице-президентом Мехрибан Алиевой, буквально за несколько недель превратился в одно из самых популярных мест отдыха в городе. На месте вчерашних трущоб Советской раскинулась огромная территория, благоустроенная в соответствии с самыми современными требованиями. Здесь каждый вечер слышен радостный смех детей и беседы их отдыхающих родителей. Огромное пространство в самом сердце столицы буквально преобразилось и стало новым символом стремительно развивающегося Баку.

Туристы ходят и фотографируются у всего, что заметят.

Молодежь катается на велосипедах, роликах или скейтбордах, показывая при этом свои трюки и мастерство.

Пожилые люди любят проводить время в уникальных беседках или на удобных лежанках, стульях и скамейках, обсуждая разные темы и созерцая все вокруг.

Давайте подробнее познакомимся с парком

Здесь расположены:

2 кафе

9 фонтанов

7 игровых площадок

Подземная парковка, находящаяся под территорией парка и вмещающая до 347 автомобилей.

Во время нашего визита в парк мы заметили очень много людей разных возрастов и решили узнать их мнение:

"Как пенсионеры, мы очень рады такому проекту. Очень благодарны тем, кто построил этот парк, который стал мечтой, воплощенной в реальность. Наша квартира располагается недалеко отсюда, и наши внуки обожают гулять, бегать и играть здесь. До этого приходилось спускаться дальше, в Зимний парк", - сказала одна из пожилых жительниц столицы.

"Раньше во время строительных работ здесь было очень много пыли, и окружающая среда была загрязнена. С появлением и благоустройством парка эта зона стала чище и прекраснее, чем когда-либо", - сказал один из посетителей парка.

"В парке имеется все, что нужно для хорошего отдыха. Особенно зеленая трава, на которой можно посидеть или полежать. Центральный парк - это лучший парк в Баку", - сказал молодой человек, отдыхающий здесь с друзьями.

Когда мы снимали парк, мы также встретили несколько фотографов, которые рассказали о том, как любят снимать здесь пейзажные фото.

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