В воинских частях минобороны стартовала перепись населения, сообщает в среду Trend со ссылкой на министерство, передает Day.Az.

В сообщении говорится, что во исполнение соответствующего указа Президента Азербайджана, на территории страны с 1 по 10 октября пройдет перепись населения.

В связи с этим, министр обороны дал конкретные поручения должностным лицам по оперативному и своевременному проведению мероприятия в закрытых военных городках азербайджанской армии.

Отметим, что перепись населения проводится согласно законодательству Азербайджана каждые 10 лет.

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