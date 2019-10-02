https://news.day.az/society/1162153.html В воинских частях Азербайджана началась перепись населения
В воинских частях Азербайджана началась перепись населения
В воинских частях минобороны стартовала перепись населения, сообщает в среду Trend со ссылкой на министерство, передает Day.Az.
В сообщении говорится, что во исполнение соответствующего указа Президента Азербайджана, на территории страны с 1 по 10 октября пройдет перепись населения.
В связи с этим, министр обороны дал конкретные поручения должностным лицам по оперативному и своевременному проведению мероприятия в закрытых военных городках азербайджанской армии.
Отметим, что перепись населения проводится согласно законодательству Азербайджана каждые 10 лет.
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