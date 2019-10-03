Согласно решению Кабинета Министров № 423 от 27 сентября 2019 года, министерство труда и социальной защиты населения учредило Государственный фонд охраны труда.

Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на министерство, в настоящее время ведутся организационные работы для начала деятельности нового Фонда.

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