https://news.day.az/society/1162429.html Министерство о функциях Госфонда охраны труда
Министерство о функциях Госфонда охраны труда
Согласно решению Кабинета Министров № 423 от 27 сентября 2019 года, министерство труда и социальной защиты населения учредило Государственный фонд охраны труда.
Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на министерство, в настоящее время ведутся организационные работы для начала деятельности нового Фонда.
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